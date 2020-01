Uma fábrica petroquímica, em Tarragona, perto de Barcelona, foi alvo de uma explosão de grandes dimensões esta terça-feira.

Até momento não há registo de qualquer vítima mortal. De acordo com a imprensa local, há pelo menos quatro feridos.

Já foi acionado o alerta de emergência química em Espanha.

BREAKING: Large explosion rips through chemical plant in Tarragona, Spain; residents told to shelter in place; no word on injuries pic.twitter.com/7pKNpfIbb3 — BNO News (@BNONews) January 14, 2020

A Proteção Civil espanhola começou por pedir aos mais de 300 mil habitantes de Tarragona, Salou, Vilaseca, Reus, Constantí, El Morell e La Canonja para não saírem das habitações, mas entretanto o pedido de confinamento foi restringindo a La Canonja e Vilaseca.

Alerta #PLASEQCAT per una explosió i incendi en una empresa del Polígon Sud de #Tarragona, encara per identificar. En aquests moments es desconeix si hi ha ferits — Protecció civil (@emergenciescat) January 14, 2020

A nuvem de fumo proveniente da explosão e do consequente incêndio pode ser visto a vários quilómetros de distância.

Na rede social Twitter, os serviços de emergência para a região da Catalunha identificaram a explosão como um “acidente químico” e aconselhou os residentes a permanecerem em casa como medida de precaução.

No local, estão bombeiros da Generalitat da Catalunha e várias equipas de emergência.

Reports of at least 4 people injured - 1 seriously - following an explosion and fire at a chemical factory in Tarragona in NE Spain. Authorities say no evidence of toxic pollution and advice for residents to stay indoors is a preventative measure pic.twitter.com/iZbNiryyPR — Andrew Connell (@andrewiconnell) January 14, 2020

De acordo com fonte dos bombeiros, a explosão aconteceu por volta das 19:00. As autoridades estão a investigar as causas do acidente.

“Não registo de uma nuvem tóxica”, avançam as autoridades através de comunicado.

El confinament en aquestes poblacions és preventiu en cas que noteu molèsties. NO hi ha constància de núvol tòxic. #ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) January 14, 2020

A explosão aconteceu na empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE).