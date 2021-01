A maioria das pessoas que tiveram covid-19 registam uma imunidade média de 83% à doença durante pelo menos cinco meses, mas podem ser reinfetadas e transmitir o vírus, segundo um estudo da agência de Saúde Pública de Inglaterra (PHE).

De acordo com a PHE, que integra o Ministério da Saúde do Reino Unido e emite conselhos sobre saúde pública, foram recrutados pelos investigadores cerca de 21.000 elementos do pessoal hospitalar, que foram divididos em grupos com base no facto de terem passado a infeção ou nunca terem sido infetados, e submetidos a testes PCR quinzenais e a um teste mensal para avaliar o nível de anticorpos entre junho e novembro de 2020.

Os resultados do estudo evidenciaram que entre os 6.614 profissionais de saúde que tinham anticorpos, apenas 44 desenvolveram uma infeção "potencial". Paralelamente, o estudo concluiu também que a infeção proporciona 94% de proteção contra a reinfeção sintomática e 75% de imunidade contra a reinfecção assintomática.

Os investigadores esclareceram, porém, que os casos de reinfecção detetados na investigação são considerados "potenciais" enquanto se aguarda a análise genética para validar informação.

Os peritos rejeitaram confirmar uma extrapolação destes dados para um grupo etário mais velho, pois os participantes no estudo tinham entre 35 e 54 anos, não integrando assim as faixas etárias de maior risco.

A investigação será prolongada por 12 meses para determinar a duração da imunidade, para analisar o impacto da nova variante detetada no Reino Unido e para monitorizar a proteção dos participantes no estudo que já receberam a vacina contra a covid-19.