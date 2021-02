A primeira-ministra da Nova Zelândia anunciou, neste domingo, um confinamento de três dias em Auckland, a maior cidade do país, depois de terem surgido três novos casos de covid-19.

Ainda há dias, Jacinda Ardern partilhou um vídeo, filmado pela própria, de um "antigo normal", com um ajuntamento de pessoas, sem máscaras e sem distanciamento e com direito a churrasco, durante as celebrações do Waitangi Day, o dia nacional da Nova Zelândia, celebrado em torno de uma refeição, em Waitangi, na Baía das Ilhas, na Ilha Norte.

No entanto, em Auckland, ao contrário do resto do país, as medidas de distanciamento continuaram em vigor, bem como o uso generalizado de máscara nos transportes públicos.

De acordo com a chefe do governo, o nível três de restrições obriga as pessoas a ficarem em casa, exceto aquelas que trabalham em serviços essenciais ou para compra de bens de primeira necessidade.

Os três novos casos de covid-19 em Auckland são os primeiros em meses no país.

A Nova Zelândia liderava, até então, a lista de países mais eficazes na luta contra a pandemia, fruto do rápido encerramento das fronteiras, que lhe permitiu erradicar o vírus desde cedo.