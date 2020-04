O número de mortos em Espanha voltou a subir nesta terça-feira, numa semana em que foram aliviadas as medidas de confinamento, com milhares de pessoas a regressarem ao trabalho.

Nas últimas 24 horas foram registadas mais 567 mortes, elevando o total para 18.056, segundo o último balanço das autoridades de saúde.

Já os casos positivos baixaram, tendo sido contabilizados mais 3.045 infetados para 172.541.

O número de doentes recuperados subiu para 67.504, com mais 2.777 recuperações relativamente ao dia anterior.

Espanha é o segundo país do mundo, a seguir aos Estados Unidos, com mais casos confirmados de Covid-19, e o terceiro com mais óbitos, a seguir a EUA e Itália.