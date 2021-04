As autoridades de saúde dinamarquesas vão retirar o fármaco produzido pela AstraZeneca do plano de vacinação contra a covid-19 do país, avança a imprensa local.

De acordo com o jornal Politiken e a televisão TV2, o ministério da saúde dinamarquês planeia anunciar a decisão numa conferência de imprensa agendada para as 14:00 desta quinta-feira.

A informação foi adiantada por várias fontes "centrais" do governo da Dinamarca (em anonimato), separadamente a estes dois órgãos de comunicação.

Inicialmente, a Dinamarca optou por suspender o uso da vacina da AstraZeneca, tendo prorrogado a decisão por mais três semanas, a partir de 25 de março.

O país tem quase 150.000 pessoas inoculadas com o fármaco, segundo dados oficiais.

A campanha de vacinação da UE tem sido marcada por grandes atrasos na entrega de vacinas por parte da AstraZeneca e pelos efeitos secundários do seu fármaco, dada a confirmada ligação a casos muito raros de formação de coágulos sanguíneos.

Atualmente, estão aprovadas quatro vacinas na UE: Pfizer/BioNTech, Moderna, Vaxzevria (novo nome da vacina da AstraZeneca) e Janssen.