(Em atualização)

A queda de um avião russo de combate a incêndios, na Turquia, fez oito mortos este sábado. A informação foi confirmada pelo ministro da Defesa russo, escreve o The Moscow Times.

O incidente aconteceu enquanto a aeronave, um Be-200, estava numa de missão de combate a um incêndio, perto da cidade de Adana, no sul do país.

As agências russas de notícias avançam que a bordo seguiam cinc cidadãos russos e três turcos. Representantes consulares russos, na Turquia, e uma comissão do ministério da Defesa russo, já estarão a caminho do local do acidente.

Em julho, a Rússia, enviou aeronaves Be-200 para a Turquia, para ajudarem no cambate aos incêndios.