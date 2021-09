Uma aeronave de pequeno porte caiu durante a manhã desta terça-feira em Piracicaba, no interior de São Paulo. De acordo com os bombeiros no local, há sete vítimas mortais.

De acordo com a imprensa brasileira, o avião que caiu era de pequeno porte. A queda gerou um incêndio que está a ser combatido por seis viaturas e elementos dos bombeiros.

O local da queda é afastado do centro do município Piracicaba e principalmente industrial, com poucas empresas, afastadas entre si.

O avião bimotor transportava o piloto, co-piloto e cinco passageiros que, dizem os bombeiros, pertencerão à mesma família. Os óbitos foram declarados no local e a identificação das vítimas ainda não foi possível.

09h01 Queda de Aeronave de asa fixa pela Cesário Geovanoni Moreti – Piracicaba. Área de Vegetação Natural. 06 vtrs empenhadas. Muito fogo no local. Equipes em combate. Não temos inf de quantidade de vtms. Aguardando inf. — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 14, 2021

AVIÃO DE PEQUENO PORTE CAI NO INTERIOR DE SP - Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta terça-feira (14), na cidade de #Piracicaba, no interior de #SaoPaulo. Segundo o Corpo de #Bombeiros, 7 pessoas estavam na aeronave, e não há sobreviventes. pic.twitter.com/bV1xjmN7kI — Explora Digital (@exploradigital_) September 14, 2021

A aeronave saiu do Aeroporto de Piracicaba e por volta das 9:00 horas locais, tendo caído pouco depois numa área de mato perto da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. A causa do acidente ainda está a ser investigada.