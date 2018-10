O castelo de Windsor, em Inglaterra, foi sexta-feira palco de mais um casamento real. A princesa Eugenie de York disse "sim" a Jack Brooksbank no mesmo altar onde o príncipe Harry e Meghan Markle se tornaram marido e mulher em maio. A neta de Isabel II casou-se com Jack Brooksbank, de 31 anos, depois de terem namorado durante sete anos. Estas são as imagens que a Casa Real divulgou. Numa das fotos vemos os recém-casados em fato de festa após o casamento e noutra os pais, o príncipe André e Sara Ferguson, divorciados desde 1996.