O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou que Espanha vai a eleições a 28 de abril. A informação de que o chefe de Governo ia convocar eleições para essa data já tinha sido avançada pelo El País.

"Anuncio que propus a dissolução das Câmaras e a convocação de eleições gerais para dia 28 de abril", anunciou o primeiro-ministro em conferência de imprensa.

A decisão foi anunciada depois de uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros do Governo minoritário do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), que durou uma hora.

Com esta data, Sánchez evita um superdomingo: a coincidência das eleições gerais com as eleições municipais, regionais e as europeias, previstas para 26 de maio, a outra data em cima da mesa.

Eleições foram convocadas depois do Orçamento de Estado espanhol ter sido chumbado no congresso. O orçamento foi chumbado com 191 votos a favor, 158 contra e uma abstenção.