O número de mortos infetados com o novo coronavírus Covid-19 ultrapassa, agora, os 1.600, anunciaram as autoridades chinesas, no balanço deste sábado.

Segundo números oficiais, este sábado registaram-se mais 139 mortes, elevando para 1.662 o número de mortos na China continental.

A contabilização de vítimas mortais sobe para 1.665, com as três mortes registadas no Japão, Filipinas e França.

As autoridades chinesas anunciaram, ainda, 1.843 novos casos na província de Hubei, epicentro do coronavírus, elevando para 56.249 o número de infetados.