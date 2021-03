As autoridades do Reino Unido anunciaram esta segunda-feira a retirada de Portugal da lista vermelha de restrições de voos a partir do dia 19 de março.

A decisão foi comunicada através do site do governo britânico que indica que a eliminação das restrições de voo entra em vigor a partir das 04:00 da manhã hora local.

O levantar das suspensões de circulação entre os territórios abrange Portugal continental, juntamente com a Madeira e os Açores.

Na prática, os viajantes de Portugal vão poder realizar o isolamento profilático em casa, em vez de pagarem 1.750 libras por um hotel (2.038 euros).

A notícia surge no mesmo dia em que o Governo português decidiu prolongar a suspensão de todos os voos, comerciais ou privados, de e para o Brasil e Reino até 31 de março.

Na origem desta decisão estão as novas estirpes do SARS-CoV-2 detetadas nestes países.

Assim, tal como no anterior período de estado de emergência, são apenas permitidos "voos de natureza humanitária, para repatriamento de cidadãos nacionais, da União Europeia e de países associados ao Espaço Schengen, e seus familiares, bem como de cidadãos nacionais de países terceiros com residência legal em território nacional".