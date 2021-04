A França ultrapassou esta quinta-feira mais de 100 mil mortes devido à covid-19, juntando-se a outros países com um elevado número de mortos como Reino Unido, Brasil ou Estados Unidos, segundo os dados divulgados pelas autoridades gaulesas.

Desde quarta-feira, morreram no país 300 pessoas devido ao vírus, elevando assim o número de óbitos para 100.105 desde o início da pandemia.

Este número redondo e representativo da forma como o vírus afeta o país, vai levar o Presidente Emmanuel Macron a pronunciar-se até ao final do mês de forma a fazer um balanço sobre a terceira vaga e o período de confinamento ligeiro que se vive em França.

O número de pessoas em estado grave continua a aumentar com 5.924 pacientes nos cuidados intensivos, mais 50 do que na véspera. No total, há 30.668 pessoas hospitalizadas devido à covid.

Até agora foram vacinadas em França quase 12 milhões de pessoas, segundo anunciou o primeiro-ministro, Jean Castex. 4.265.276 já levaram mesmo as duas doses.