As contas no Twitter de várias figuras públicas e empresas tecnológicas foram pirateadas esta quarta-feira, avançam as agências internacionais. Alguns dos alvos dos piratas informáticos foram a Apple, a Uber, a conta de Bill Gates, de Elon Musk, do candidato democrata às presidenciais americanas Joe Biden e também do rapper Kanye West, que já anunciou que também será candidato nas presidenciais dos EUA.

Nas várias contas foi publicada uma mensagem que pedia donativos em bitcoins.

Outros visados serão o ex-presidente Barack Obama e Jeff Bezos, dono da Amazon.

O Twitter já reagiu, dizendo que está a analisar o sucedido, e prometeu para breve um comunicado com mais informações.

Podemos confirmar que este tweet não foi enviado por Bill Gates", disse um porta-voz do fundador da Microsoft à CNN. "Parece ser parte de um problema maior que o Twitter está a enfrentar. O Twitter já está informado e a trabalhar para recuperar a conta", informou a mesma fonte.

Alguns dos tweets fraudulentos foram imediatamente apagados, mas os utilizadores parecem estar com dificuldades para recuperar o acesso às contas: no caso de Elon Musk, o multimilionário dono da Tesla, foi apagada uma primeira publicação mas, pouco tempo depois, voltou a ser partilhado um tweet que pedia bitcoins.