Fortes chuvas e inundações durante a noite de quarta-feira provocaram o desabamento de seis casas no estado alemão da Renânia-Palatinado, num momento em que muitos cidadãos encontram-se presos em telhados, disse a polícia esta quinta-feira.

De acordo com a Agência EFE e a Reuters, pelo menos seis pessoas morreram e mais de 30 pessoas estão desaparecidas. Cerca de 25 outras casas correm o risco de desabar no distrito de Schuld bei Adenau, na região montanhosa de Eiffel, segundo a emissora SWR que cita fonte policial.

Quatro vítimas mortais foram registadas no distrito de Ahrweiler, uma região vinícola perto do rio Reno, onde pelo menos seis edifícios ruíram - o transporte ferroviário, rodoviário e fluvial foi interrompido com a suspensão da navegação neste rio.

Dois bombeiros que trabalhavam no esforço de salvamento também morreram.

Fortes tempestades podem ser esperadas no sudoeste da Alemanha na quinta-feira, com chuvas contínuas até a noite de sexta-feira, avisou o Serviço Meteorológico Alemão.

"Atualmente, não temos a certeza de quantas pessoas estão presas nos telhados e que precisam de ser resgatadas", disse um porta-voz da polícia de Koblenz à Reuters.

"Há muitos lugares para onde bombeiros e equipas de resgate foram destacados. Ainda não temos um quadro muito preciso porque as medidas continuam", acrescentou o mesmo porta-voz.

O exército foi mobilizado para ajudar residentes, depois de um sistema meteorológico de baixa pressão lento ter causado cheias que, segundo os meteorólogos citados pela Reuters, ocorrem uma vez a cada geração.

Na quarta-feira os serviços meteorológicos registaram chuvas intensas em vários países da Europa ocidental e central, provocando cheias e a subida dos caudais de rios.

A agência noticiosa alemã DPA relatou que, na noite de terça-feira para quarta-feira, um homem desapareceu quando tentava proteger a sua propriedade em Joehstadt, no estado alemão da Saxónia, da subida repentina das águas e que terá sido arrastado por uma forte corrente.

Ainda em território alemão, no condado de Hof, perto da fronteira oriental com a República Checa, foi emitido um alerta de desastre devido à forte precipitação, que provocou a queda de árvores e deixou várias zonas sem eletricidade.

O serviço meteorológico alemão (DWD) informou que nesta região choveu 80 litros por metro quadrado durante um período de 12 horas.

Em Hagen, no estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália, os bombeiros tiveram de resgatar vários automobilistas, cujos veículos ficaram presos numa passagem subterrânea inundada.

Os “vizinhos” Países Baixos e Bélgica também foram atingidos por condições meteorológicas adversas e por inundações, segundo a agência Associated Press (AP).

Por exemplo, as autoridades da província holandesa de Limburg (sul) estão a alertar para a subida dos caudais de vários riachos e para a possível formação de uma forte corrente de água, pedindo à população local para se afastar destas áreas.