Os talibãs iniciaram este domingo de manhã a ofensiva na capital do Afeganistão, avança a agência Reuters.

De acordo com o ministro do Interior, o movimento extremista "começou a entrar em Cabul por todos os lados".

Esta é a ultima grande cidade afegã que ainda estava sob controlo do governo. É em Cabul que estão sediadas as embaixadas internacionais e neste momento ainda há cidadãos estrangeiros que não conseguiram sair do país.

Para além de Cabul, um punhado de cidades mais pequenas ainda estão sob controlo governamental, mas, dispersas e isoladas da capital, já não possuem muito valor estratégico. Já este domingo tinha sido anunciada a tomada de Jalalabad.

Talibãs querem transição pacífica

Após este avanço relâmpago sobre a capital, os talibãs rejeitam declarar cessar fogo e admitem deixar sair da cidade quem o queira fazer por sua iniciativa.

O grupo ordenou aos combatentes que reprimissem a violência, permitissem a passagem de qualquer pessoa que pretenda sair e pediram às mulheres para que se dirijam para áreas protegidas.

"Situação está sob controlo", diz presidente afegão

O gabinete do palácio presidencial afegão confirmou, através do Twitter, que "em várias áreas remotas de Cabul foram ouvidos disparos".

Houve tiroteios esporádicos em Cabul, Cabul não foi atacada, as forças de segurança e defesa do país estão a trabalhar em conjunto com parceiros internacionais para garantir a segurança da cidade, a situação está sob controlo”, escreve na rede social.

آگاهی!

هموطنان شرافتمند کابل؛

در چند نقطه‌ی دور دست شهر کابل، صدای فیر شنیده شده است. نیرو های امنیتی و دفاعی کشور در هماهنگی با همکاران بین المللی

وضعیت امنیتی شهر کابل را در کنترول دارند. — ارگ (@ARG_AFG) August 15, 2021

Em apenas dez dias, os talibãs tomaram o controlo da maior parte do país e chegaram às portas de Cabul. No sábado à noite, os talibãs tinham tomado Mazar-i-Sharif, a quarta maior cidade afegã e o principal centro urbano do norte do país.

Autoridades dos Estados Unidos adiantaram que os diplomatas estariam a ser transportados para o aeroporto da embaixada no forte Wazir Akbar Khan. Foram enviadas mais tropas americanas para ajudar na evacuação.