As chuvas torrenciais que persistem em Espanha e já fizeram seis mortos obrigaram a centenas novas evacuações, afirmaram hoje os serviços de socorro.

Dois parques de campismo na província de Alicante foram evacuados, um com 300 pessoas em Crevillente e outro em Guardamar, tal como uma freguesia do município de Almoradi, com 200 habitantes.

Segundo o Ministério do Interior, cerca de 3.500 pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas por causa do mau tempo no sudeste de Espanha.

As chuvas recorde provocaram seis mortos, deixaram estradas e linhas ferroviárias intransitáveis e provocaram inundações nas regiões de Valência, Múrcia e Andaluzia.

A ministra espanhola da Defesa, Margarita Robles, disse aos jornalistas que "o perigo ainda não passou", alertando para possíveis inundações devido à subida do nível do rio Segura.