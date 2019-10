Um prédio residencial de sete andares desabou, na manhã desta terça-feira, no Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, no Brasil.

Pelo menos uma morte foi confirmada pelas autoridades locais e duas pessoas foram resgatadas com vida. Bombeiros estimam que entre 10 e 15 pessoas ainda estejam entre os escombros.

Vídeos publicados no Twitter mostram o momento em que o prédio desaba enquanto uma nuvem de poeira se ergue no local.

Mais uma notícia triste em Fortaleza. Agr um prédio desabou no Dionísio Torres 😢 pic.twitter.com/vMWWKpK5Lz — Theyffesson Holanda (@Theyffesson) October 15, 2019

Acompanhando com apreensão o desabamento de um prédio em Fortaleza e orando pra que os irmãos moradores consigam se livrar dessa tragédia!🙏Ajuda aí meu Deus! pic.twitter.com/xCuuLSto9F — TOM CAVALCANTE (@TomCavalcante1) October 15, 2019

Ainda não há informações sobre o número de pessoas que estavam no prédio no momento do acidente, mas fontes policiais informaram que há vítimas conscientes sob os escombros e que estão a comunicar com os bombeiros.

O desabamento aconteceu por volta das 10h30 da manhã.

Testemunhas disseram ao jornal Correio Braziliense que viram moradores a sair a correr de dentro do condomínio. Peões que estavam no local no momento da queda do edifício foram levados para clínicas e hospitais.

Uma moradora do prédio de sete andares mostrou num vídeo a degradação dos pilares que sustentavam o edifício.

Esse vídeo foi enviado por uma moradora do prédio que desabou hoje em Fortaleza para um grupo de WhatsApp. Ela mostrava as condições em que se encontravam as pilastras de sustentação do edifício de 7 andares. pic.twitter.com/itvos162Ec — Nivaldo Ribeiro® (@Nivaaldo) October 15, 2019

Mário Ferreira, um habitante da região que viu o desabamento, disse ao jornal G1 que estava em casa quando ouviu um barulho forte."Como se fosse uma batida de um camião, coisa do tipo. De seguida, ouvi um barulho desencadeado. Eu disse: não. Caiu alguma coisa. Desabou alguma coisa. Olhei pela janela e vi uma poeira muito forte e gente a correr".

A prefeitura de Fortaleza informou que já tem disponível um planto de contingência para atender as vítimas, assegurando que os médicos do do Instituto Dr. José Frota, no centro de Fortaleza, estão prontos a assistir os feridos, juntamente com outras três unidades de saúde: a UPA, a Frotinhas e a Gonzaguinhas.

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, foi ao local do acidente para acompanhar o desenvolvimento das operações de salvamento e pediu mais rapidez no resgate das vítimas.