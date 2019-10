Continuam os protestos e as barricadas na Catalunha, em protesto às condenações dos dirigentes políticos independentistas, dando continuidade ao "ciclo de desobediência civil" prometido pelos manifestantes quando desmobilizaram ao final da noite de segunda-feira.

Esta terça-feira, de acordo com o jornal La Vanguardia, estudantes da Universidade de Lleida fecharam a reitoria da universidade e, em Tàrrega, a cerca de 50 quilómetros, mais de 200 estudantes cortaram a estrada C-14 por mais de 40 minutos. Em Cassà de la Selva, está cortada a C-65 (PK 22), a C-17 e a C-25 em Gurb, e a N-141e em Bescanó.

Em Rodalies, a queima de pneus e lixo obrigou a corte do tráfego ferroviário na linha R3 de Rodalies de Catalunha. Foram ainda cortadas as duas vias de Alta Velocidade em Girona por danos provocados pela queima de objetos.

Já nos aeroportos de Baleares e de Barcelona continua o caos, com os protestos a obrigarem as companhias a cancelarem voos entre os dois aeroportos. Só esta terça-feira, a companhia aérea Vueling foi obrigada a cancelar seis voos por causa das manifestações.

Esta manhã, a Assembleia Nacional Catalã convocou a população para sair à rua pelas 19:00 nas delegações do governo de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Vic, Tortosa, Terrassa, Puigcerdà, Girona e Igualada.

Protestos fizeram 131 feridos

Os protestos independentistas de segunda-feira na Catalunha provocaram ferimentos em 131 pessoas, 27 das quais foram assistidas em hospitais, de acordo com o Serviço de Emergência Médica.

No aeroporto de El Prat, onde se registaram os confrontos mais violentos, ficaram feridas 115 pessoas, 91 das quais assistidas no local e 24 foram transportadas para o Hospital de Bellvitge, uma delas com uma lesão ocular. De acordo com a imprensa, a polícia catalã teve mesmo de usar balas de borracha para desmobilizar a multidão, causando ferimentos em algumas pessoas.

Oito pessoas ficaram feridas nas manifestações da capital da região autónoma da Catalunha, tendo uma delas sido assistida num centro hospitalar.

Os restantes sete foram tratados na rua pelos Serviços de Emergência Médica.

Em Lleida, três pessoas sofreram ferimentos e em Reus (Tarragona) uma pessoa foi socorrida pelos serviços médicos.

Em Maçanet de la Selva (Girona) quatro pessoas foram assistidas pelas equipas médicas que se encontravam no local das manifestações.

As manifestações e os confrontos, em vários pontos da Catalunha, prolongaram-se até à noite de segunda-feira e começaram logo após o Tribunal Supremo ter decretado as condenações aos dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até 13 anos de prisão.