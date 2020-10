A candidata democrata a vice-Presidente dos EUA, Kamala Harris, anunciou esta quinta-feira que suspende até domingo a sua atividade de campanha, devido a casos de covid-19 na comitiva.

Dois membros da equipa de campanha de Kamala Harris, incluindo a diretora de comunicação, tiveram testes positivos para o novo coronavírus, obrigando a candidata a suspender as iniciativas previstas para os próximos dias.

Por excesso de cautela e de acordo com o compromisso da nossa equipa de campanha com os mais altos níveis de precaução, cancelamos a viagem da senadora Harris até domingo”, explicou num comunicado a equipa de campanha do candidato democrata, Joe Biden.