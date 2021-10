O antigo presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, 75 anos, foi hospitalizado num hospital na Califórnia para tratamento de uma infeção não relacionada com a covid-19, disse o seu porta-voz.

Clinton foi admitido na noite de terça-feira no Centro Médico Irvine da Universidade da Califórnia para "ser tratado a uma infeção não ligada à covid", informou o porta-voz Angel Ureña, num comunicado divulgado na rede social Twitter, na quinta-feira.

Segundo o porta-voz, que não forneceu mais informações sobre a causa da infeção, Clinton "está a recuperar, está de bom humor e está incrivelmente grato aos médicos, enfermeiros e pessoal, que lhe prestam excelentes cuidados".

Statement, from me, on President Clinton pic.twitter.com/Jbfl4evpcF — Angel Ureña (@angelurena) October 15, 2021

Por seu lado, a equipa médica do hospital assegurou que o antigo presidente está a recuperar e que poderá ter alta em breve, num comunicado divulgado igualmente pelo porta-voz de Clinton.

"O presidente Clinton foi levado para o Centro Médico UC Irvine e diagnosticado com uma infeção. Foi internado no hospital para ser monitorizado de perto e foram-lhe administrados por via intravenosa antibióticos e fluidos", esclareceram os médicos Lisa Bardack e Alpesh Amin, na nota.

Os médicos acrescentaram que, "após dois dias de tratamento, a contagem de glóbulos brancos" de Clinton "está a diminuir" e que o antigo presidente norte-americano "está a responder bem aos antibióticos".

Statement from President Clinton’s physicians pic.twitter.com/kQ4GDOxBcU — Angel Ureña (@angelurena) October 15, 2021

Na nota, os médicos do hospital da Califórnia precisaram ainda que o ex-presidente "permanece no hospital para continuar a ser monitorizado", afirmando que estão "em contacto permanente" com a equipa médica de Clinton em Nova Iorque, "incluindo com o seu cardiologista".

"Esperamos que regresse em breve a casa", concluíram.

Bill Clinton foi presidente dos Estados Unidos de 1993 a 2001.