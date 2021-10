O líder do SPD (Partido Social-Democrata) da Alemanha anunciou esta sexta-feira que o partido chegou a um acordo inicial para formar governo na Alemanha com os Verdes e os Liberais (FDP). Ganha assim vida a coligação "semáforo", com as cores dos partidos vermelho, amarelo e verde. Olaf Scholz deve assim suceder a Angela Merkel como chanceler.

A coligação inédita junta 416 mandatos, suficiente para obter maioria no parlamento alemão.

Confirma-se assim que a CDU deixa o poder depois de 16 anos de Angela Merkel como chanceler, cargo que agora deverá vir a ser ocupado pelo atual ministro das Finanças.