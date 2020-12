Joe Biden afirmou esta segunda-feira que a "democracia norte-americana funcionou" e garantiu que será o presidente de todos os americanos.

No primeiro discurso depois de ter sido eleito pelo Colégio Eleitoral, a partir de Wilmington, no estado do Delaware, Biden destacou que "na América, o poder é concedido através do voto" e que "este resultado eleitoral é a verdadeira vontade do povo".

O Colégio Eleitoral dos Estados Unidos da América (EUA) validou, esta segunda-feira, a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais, que com 302 votos ultrapassou o mínimo de 270 necessários para poder ser o 46.º presidente norte-americano.

Os republicanos perderam no colégio Eleitoral e no voto popular", frisou Biden, que foi mais longe e acrescentou que o "Supremo Tribunal dos Estados Unidos deu um sinal claro a Donald Trump".

A vitória de Joe Biden foi ratificada depois de os delegados do Colégio Eleitoral pela Califórnia atribuírem os 55 votos daquele estado ao democrata, que já tinha 347 votos e agora tem 402, de um total de 538.

A decisão foi anunciada em Sacramento, na Califórnia, às 17:29 de Washington, capital dos EUA (22:29 em Lisboa).

Contudo, o presidente eleito apenas vai ser declarado oficialmente o sucessor do republicano Donald Trump na Casa Branca quando o estado do Havai depositar os seus votos, finalizando o processo de atribuição de votos nos 50 estados norte-americanos.

Nos Estados Unidos, o presidente não é escolhido por voto popular, mas por sistema indireto, através do voto dos grandes eleitores, escolhidos em função dos resultados eleitorais e em função da população de cada estado (com os mais populosos a ter direito a mais votos).