Uma canção popular infantil suspendeu durante minutos os gritos das dezenas de milhares de pessoas que, no domingo, se manifestaram contra a grave crise económica que atinge o Líbano.

O momento aconteceu quando Eliane Jabbour estava a conduzir, com o bebé de 15 meses no banco de trás, no meio dos protestos no distrito de Baabda, perto de Beirut.

Preocupada com o ruído dos manifestantes que rodeavam o carro, Eliane disse-lhes “tenho um bebé, não façam tanto barulho”.

Apercebendo-se que a criança estava assustada com a agitação nas ruas, os manifestantes começaram a cantar o tema “Baby Shark” para o reconfortar.

Foi espontâneo”, disse Eliane à CNN, acrescentando que o bebé “gosta muito da canção e sorri cada vez que a ouve em casa”.

O momento foi registado num vídeo que se espalhou tão rápido pela internet que o marido de Eliane já sabia o que tinha acontecido antes de ela chegar a casa.