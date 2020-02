A apresentadora britânica, Caroline Flack, de 40 anos, foi encontrada este sábado morta no seu apartamento, em Londres.

A notícia foi confirmada pela família e avançada pela BBC. Flack apresentou o reality show popular "Love Island", mas afastou-se do programa depois de ser acusada de agredir o namorado, o tenista Lewis Burton.

Em comunicado, a família de Caroline Flack pediu que a imprensa respeite a sua privacidade "neste momento difícil".

Pedimos à imprensa que não tente entrar em contacto conosco e/ou nos fotografe", afirma o comunicado.

A apresentadora também trabalhou em programas como "The X Factor" e "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here NOW!".