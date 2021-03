A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla original) insiste que os benefícios da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 "superam os riscos", depois de registados "episódios raros" de trombose entre "milhões" de pessoas vacinadas na Europa, que levaram à suspensão da administração desta vacina em grande parte dos Estados-membros, incluindo Portugal.

Em conferência de imprensa online nesta terça-feira, desde Bruxelas, para fazer um ponto da situação sobre potenciais efeitos secundários da vacina desenvolvida pela farmacêutica anglo-sueca em parceria com a Universidade de Oxford, a diretora executiva do regulador europeu, Emer Cooke, disse estar "firmemente convencida" de que os "benefícios são maiores" que os riscos e que as reações adversas registadas podem ser "uma coincidência", uma vez que este é um sintoma relativamente comum entre a população geral, inclusive maior entre aqueles que não tomaram a vacina, mas que não podem excluir o facto de poder ser uma causa-efeito.

Os benefícios continuam a superar os riscos, mas esta é uma preocupação séria que precisa de dados científicos concretos e de uma avaliação detalhada. É nisso que estamos envolvidos neste momento", afirmou.

A posição final sobre a vacina da AstraZeneca vai ser comunicada na tarde de quinta-feira, indicou, ainda, Emer Cooke.

Uma situação como esta não é inesperada. Quando se vacinam milhões de pessoas, é inevitável que ocorram incidentes raros ou graves após a vacinação e o nosso papel é o de avaliar que todos os efeitos secundários são rapidamente investigados, se estão realmente ligados à vacina ou se são coincidência”, observou.

Neste momento uma equipa de especialistas está a analisar "um a um" todos os casos registados de reações adversas, no sentido de apurar se há uma relação entre a vacinação e os coágulos, ou seja, "se os coágulos são resultado das vacinas ou de outras causas".

Emer Cooke lembrou que durante os ensaios foram registados coágulos tanto entre os voluntários que tomaram a vacina como entre os pacientes placebo.

Sobre o número de casos registados na Europa, o regulador disse que os últimos dados recolhidos remontam a 10 de março e são concretamente 30 casos registados entre cinco milhões de pessoas, mas que este balanço está "desatualizado", uma vez que os "números evoluíram", pedindo, por isso, aos países para "detalharem o mais possível os casos notificados".

A responsável da Agência Europeia do Medicamento reiterou, igualmente, que "as vacinas aprovadas podem ser usadas com segurança".