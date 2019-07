O Paquistão abriu esta terça-feira integralmente o seu espaço aéreo à aviação civil, quase cinco meses após o agravamento da escalada militar com a Índia devido à disputada região de Caxemira.

Com efeito imediato, o espaço aéreo do Paquistão está aberto a todo o tipo de tráfego civil”, afirmou a Autoridade de Aviação Civil (AAC) paquistanesa, em comunicado.

O Paquistão fechou o espaço aéreo a 27 de fevereiro, o que provocou o cancelamento de todos os voos nacionais e desviou voos internacionais, tendo as autoridades paquistanesas retomado as operações parcialmente, desde então, em vários aeroportos do país.

A medida foi tomada na sequência da pior escalada militar entre a Índia e o Paquistão em décadas, depois de Nova Deli ter bombardeado, em território paquistanês, um acampamento do grupo terrorista Jaish-e-Mohammed (JeM).

O grupo islâmico tinha reivindicado um atentado suicida na Caxemira indiana, que matou pelo menos 40 paramilitares indianos a 14 de fevereiro.

Com o agravamento das tensões, ambos os países efetuaram ataques aéreos, e aviões de guerra travaram um breve combate sobre os céus da disputada região de Caxemira, um ponto de discórdia desde a divisão do império colonial britânico e da criação dos dois países, em 1947.

A subida de tensão entre as duas potências nucleares preocupou a comunidade internacional, que receava um conflito aberto entre os dois vizinhos.

A Índia tem acusado o Paquistão de apoiar o “terrorismo transfronteiriço” e de permitir e de facilitar a operação no seu território de grupos terroristas que visam atacar alvos indianos e fomentar sentimentos separatistas.