A Turquia expressou hoje a sua cólera após a publicação de um vídeo no qual o candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, critica o presidente Recep Tayyip Erdogan e defende o apoio aos seus oponentes.

Biden fez os comentários durante uma entrevista ao New York Times em dezembro passado, mas o vídeo que o mostra a criticar o governo turco ressurgiu no sábado, incendiando as redes sociais na Turquia.

Embora a entrevista de Biden com o New York Times não tenha provocado uma reação percetível quando foi publicada por escrito em janeiro, o vídeo gerou agora um alvoroço na Turquia, levando mesmo a Presidência a reagir.

"A análise de Joe Biden sobre a Turquia é baseada em pura ignorância, arrogância e hipocrisia", denunciou hoje o porta-voz de Erdogan, Ibrahim Kalin.

"Os dias em que a Turquia era governada pelo bastão acabaram. Mas se acha que pode fazer isso, tente. Vai pagar o preço", acrescentou ele no Twitter.

As declarações de Biden também embaraçaram a oposição a Erdogan, que regularmente acusa os seus rivais de serem pagos por potências estrangeiras.

Vários funcionários do principal partido da oposição, o CHP (Social-Democrata), também se distanciaram rapidamente, apelando ao "respeito pela soberania da Turquia".

Na entrevista, quando questionado sobre a Turquia, o candidato democrata descreveu Erdogan como um "autocrata", denunciando a sua política em relação aos curdos, e defendeu o apoio à oposição.

"Devíamos ter uma abordagem muito diferente com ele, deixar claro que apoiamos os líderes da oposição", disse Biden.

Agora, os críticos de Biden também pressagiam uma possível deterioração nas relações entre Ancara e Washington, já difícil, se aquele conseguir derrotar Donald Trump nas próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos em novembro.

Erdogan, que tem vindo a trabalhar nos últimos anos para cultivar um relacionamento pessoal com Trump, costuma criticar seu antecessor, Barack Obama, de quem Biden era vice-presidente.

As relações entre Ancara e Washington foram tensas durante o segundo mandato de Obama (2012-2016), devido em particular aos desacordos sobre a Síria e os crescentes ataques à liberdade na Turquia.