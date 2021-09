Um vídeo de uma ‘pós-festa’ privada entre os jogadores de NBA, no Arizona, EUA, tornou-se viral por mostrar muito dinheiro, strippers e preservativos espalhados pelo chão.

A publicação, que foi feita no início do mês de setembro, conta atualmente com mais de 50 mil visualizações e já está envolta em grande polémica.

A gravação terá sido partilhada na rede social Instagram pela organizadora da festa, onde é possível identificar também nomes da música, como o Snoop Dogg e Ice Cube. Paralelamente, mulheres seminuas apanham notas e preservativos que estão espalhados pelo chão.

De acordo com o jornal espanhol Marca, a ligação entre jogadores da NBA a festas deste género não é uma novidade, já tendo sido feitos estudos que comparam o desempenho de determinados jogadores dependendo da cidade onde jogam e se frequentam festas ou clubes noturnos.

Dennis Rodman e Paul Pierce são duas das estrelas envoltas em polémicas relacionadas com este tipo de evento.