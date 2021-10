Pelo menos três pessoas morreram e sete ficaram feridas devido a um sismo de magnitude 4,8 na escala de Richter, na ilha indonésia de Bali, anunciaram as autoridades.

O terramoto, que ocorreu pouco antes do amanhecer, acontece dias depois de a ilha reabrir ao turismo.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o sismo, de magnitude moderada, registou-se 62 quilómetros a nordeste de Singaraja, uma cidade portuária, a uma profundidade de apenas 10 quilómetros, o que poderá ter agravado o impacto.

A 4.8 magnitude #earthquake hit Bali island in #Indonesia this morning.



Indonesian Red Cross is on the ground helping to evacuate people to safety, provide first aid, psychological first aid and provide other relief that’s needed in the next hours and days. pic.twitter.com/zOruXqnz8Q