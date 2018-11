Mais de 40 pessoas morreram na sequência de um acidente com um autocarro no Zimbabué. O acidente ocorreu na quinta-feira à noite, no distrito de Gwanda, a 550 quilómetros a sul de Harare, a capital do país.

De acordo com a porta-voz da polícia local, Charity Charamba, pelo menos 20 pessoas ficaram feridas no acidente, algumas das quais sofreram queimaduras graves.

As autoridades policiais desconhecem para já as causas do acidente.