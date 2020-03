A China ordenou aos jornalistas de vários jornais norte-americanos presentes no país para devolverem as suas credenciais de imprensa, o que equivale à sua expulsão, no prazo de duas semanas, anunciou o Governo de Pequim.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês diz que a decisão é uma resposta ao gesto “escandaloso” de Washington, que decretou a diminuição do número de chineses que estão autorizados a trabalhar nos EUA para cinco meios de comunicação de Pequim.

As instruções do Governo chinês abrangem os jornalistas que estão a trabalhar em Pequim como correspondentes para os jornais The New York Times, Washington Post e Wall Street Journal.

O decreto das autoridades obriga ainda aqueles três jornais, bem como a revista Time e a estação audiovisual Voice of América, a fornecerem ao Governo chinês informação pormenorizada sobre a sua atividade em Pequim.

Os jornalistas abrangidos por esta decisão ficam impedidos de continuar a viver e a trabalhar na China, bem como nos territórios autónomos de Macau e de Hong Kong.

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, já reagiu à decisão chinesa, pedindo a Pequim que trave a expulsão de jornalistas dos EUA.