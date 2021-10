Pelo menos sete pessoas morreram e 16 ficaram feridas no sábado, depois de um autocarro ter colidido com dois veículos numa estrada na região de Arequipa, no sul do Peru, noticiaram os meios de comunicação locais.

O acidente ocorreu ao quilómetro 82 da estrada entre Arequipa e a região de Puno.

De acordo com a agência Efe, o autocarro viajava da província de Caylloma em direção à cidade de Arequipa, a mais de mil quilómetros de Lima, quando colidiu com dois veículos.

Seis pessoas morreram no local do acidente, enquanto outra vítima faleceu durante o transporte para um hospital.

Entre as vítimas encontravam-se crianças, de acordo com os meios de comunicação locais.

Segundo a Efe, as autoridades abriram inquérito para determinar a causa do acidente, e não excluem que o excesso de velocidade do autocarro tenha estado na origem do sinistro.

Acidentes deste tipo são comuns no Peru, causados principalmente pela imprudência dos condutores, mau estado das estradas e da frota de veículos e pelas dificuldades da geografia.

Todos os anos, cerca de 3.000 pessoas morrem em acidentes rodoviários nas estradas peruanas, a maioria devido a atropelamentos, de acordo com os números do Conselho Nacional de Segurança Rodoviária.