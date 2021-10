Uma explosão numa mesquita xiita na cidade de Kandahar, no sul do Afeganistão, causou esta sexta-feira pelo menos 32 mortos e 45 feridos, segundo a Aljazeera.

Inicialmente, foram registados sete mortos e 13 feridos, mas os números tem vindo a crescer.

A explosão registou-se durante as orações na mesquita.

From @pajhwok - images of what @HopliteGroup reports as a suicide bomber detonation of vest at the Shi'a Fatemiya Grand Mosque, PD 1, #Kandahar #Afghanistan. This targeting of Shi'a, almost all #Hazara, is part of enduring desire to amplify sectarian dimensions of this tragedy. https://t.co/7qAajqX0Tj pic.twitter.com/XOYOGLiZaI