A presidente da Comissão Europeia anunciou esta quinta-feira que o processo de vacinação nos 27 estados-membros da UE irá começar a 27, 28 e 29 de dezembro.

Ursula Von der Leyen confirmou a data à Agência Reuters depois de a Agência Europeia do Medicamento (EMA) ter antecipado a reunião uma semana mais cedo que o previsto para 21 de dezembro, de forma a tomar uma decisão sobre a vacina da Pfizer.

It's Europe's moment.



On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.



