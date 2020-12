O presidente francês, Emmanuel Macron, está infetado com covid-19, revelou esta quinta-feira a presidência francesa. Macron tem sintomas e irá agora permanecer em isolamento, segundo o Eliseu, e continuar a trabalhar remotamente, tendo cancelado uma deslocação ao Líbano.

De acordo com as recomendações sanitárias em vigor aplicáveis a todos, o presidente da República irá isolar-se durante sete dias. Continuará a trabalhar e a assegurar as atividades à distância", precisa o comunicado divulgado esta quinta-feira pela presidência francesa.

Macron esteve ontem, quarta-feira, com o primeiro-ministro português, António Costa.

Costa esteve na capital francesa para um almoço de trabalho com a preparação da presidência portuguesa da União Europeia como tema principal.

O encontro no Palácio do Eliseu era o único ponto na agenda do primeiro-ministro nesta deslocação a França. António Costa será testado esta quinta-feira, ainda que o despiste à covid-19 já estivesse programado uma vez que o chefe de Governo deveria viajar na sexta-feira, dia 18, para São Tomé e Príncipe, seguindo depois em vista oficial para a Guiné-Bissau.

O gabinete do primeiro-ministro informa que está a avaliar a situação e ainda não foi decidido se a viagem se mantém. Esta manhã, Costa deveria participar numa reunião sobre o plano de vacinação contra a covid-19 com o coordenador da task force. O encontro mantém-se mas o primeiro-ministro entrará por videoconferência.

Também o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, vai suspender a agenda nos próximos dias e ficar em quarentena até dia 24 de dezembro, depois de ter almoçado com Emmanuel Macron na passada segunda-feira. Sánchez tinha previsto assitir esta quinta-feira a uma homenagem juntamente com o rei de Espanha mas irá agora submeter-se a um teste de despiste da covid-19 e não retomará qualquer ato público até à véspera de Natal.

Já em França, o primeiro-ministro Jean Castex está em isolamento por ser contacto de Emmanuel Macron, e foi substituído pelo ministro da Saúde na apresentação ao senado da estratégia de vacinação contra a covid-19 do governo francês. Será testado esta quinta-feira, apesar de não manifestar sintomas, revela fonte do gabinete de Castex.

A imprensa francesa garante que Emmanuel Macron tem feito testes para despistar a covid-19 em várias ocasiões desde o início da epidemia, e que até esta quinta-feira nunca tinha tido teste positivo. A primeira-dama, por sua vez, já tinha estado em contacto com um infetado, mas até à data nenhum dos dois fora infetado com o novo coronavírus.