O desabamento de uma escola em construção em Antuérpia fez uma vítima mortal e nove feridos graves. Há quatro portugueses desaparecidos nos escombros.

De acordo com os meios de comunicação social, os quatro desaparecidos são funcionários portugueses da Goorden Bouw en Service, uma empresa que estava a instalar fachadas.

Os funcionários estavam nos andaimes quando o prédio desabou.

Os serviços de emergência de Antuérpia foram alertados para o incidente, que ocorreu na área de Nieuw Zuid, por volta das 14:25 horas.

As circunstâncias exatas em que o desabamento ocorreu ainda não são claras. Imagens de testemunhas mostram aquilo que parece ser a parte superior do edifício a colapsar.

Pelo facto de o prédio estar ainda em construção, trabalhadores estavam no local quando ocorreu o desabamento. As primeiras informações colocam o número de feridos nas duas dezenas, com lesões a variar em termos de gravidade.

Até ao momento, o Corpo de Bombeiros de Antuérpia afirma que dez pessoas foram resgatadas e estão em contacto com outras que ainda estão presas nos escombros.