Uma ameaça de bomba obrigou, esta quinta-feira de madrugada, à evacuação de um avião da Lufthansa no aeroporto de Belgrado, na Sérvia. De acordo com o ministro interior sérvio, a polícia foi alertada, através de um telefonema anónimo, para um artefacto explosivo no interior do aparelho.

A agência Reuters, que cita a televisão estatal sérvia, adianta que os 130 passageiros e os cinco membros da tripulação foram retirados do aparelho pelas 06:15 locais (04:15 em Lisboa) e o avião foi retirado da pista.

Elementos da polícia foram chamados para inspecionar o avião, que se preparava para fazer a ligação entre Belgrado e Frankfurt.

"A polícia está a investigar se se trata de um falso alarme e a tentar identificar o autor do telefonema", adianto o Ministério do Interior sérvio, em comunicado.

A companhia aérea já confirmou que o avião está a ser investigado pelas autoridades.