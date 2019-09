Um avião da Força Aérea espanhola caiu, esta quarta-feira, no mar Menor em San Javier, Murcia, avança o centro de coordenação de emergências 112 no Twitter.

12.00 h. El 1-1-2 recibe una decena de llamadas informando de que una aeronave del @EjercitoAire ha caído a Mar Menor, frente a #SanJavier. Servicios de emergencia en la zona. — 112 Región de Murcia (@112rmurcia) September 18, 2019

O instrutor e a aluna morreram, anunciou a Força Aérea espanhola. O avião fazia parte da escola primária da Academia Geral do Ar.

Instructor y alumna fallecidos — Ejército del Aire (@EjercitoAire) September 18, 2019

O alerta foi dado por várias testemunhas que viram o avião cair.

No local estão vários meios de emergência.

Este é o segundo incidente grave em menos de um mês com um avião da Força Aérea espanhola e no mesmo local, em Murcia. A 26 de agosto, um avião da Força Aérea espanhola despenhou-se no Mediterrâneo, junto à costa em La Manga del Mar Menor, Múrcia. Na aeronave viajava apenas um piloto, que não sobreviveu ao acidente.