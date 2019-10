Milhares de manifestantes pró-independência da Catalunha concentram-se esta sexta-feira em Barcelona para protestar contra a condenação pelo Tribunal Supremo espanhol dos 12 dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha em 2017.

Os manifestantes, organizados em cinco colunas de “Marcha pela Liberdade”, foram convocados pela Assembleia Nacional da Catalunha (ANC, organização cívica independentista), com o apoio do Òmnium Cultural (outra organização cívica independentista).

O seu avanço em etapas, desde o dia 16, visa convergir no centro de Barcelona, para onde está prevista uma grande manifestação, no mesmo dia em que está convocada uma greve geral pela independência.

As marchas partiram de Girona, Vic (Barcelona), Berga (Barcelona), Tàrrega (Leda) e Tarragona e ao longo do percurso causaram cortes em pelo menos 20 estradas da Catalunha, algumas delas importantes, como a AP7 e a A2.

A AENA, entendidade responsável pela gestão dos aeroportos espanhóis, garante que a situação do aeroporto de Barcelona encontra-se, pelo menos para já, a funcionar normalmente, mas a verdade é que as companhias aéreas já cancelaram 55 voos dos 1000 previstos e que existem centenas de passageiros a ser prejudicados. No que toca às linhas ferroviárias, os sevriços mínimos também estão a ser asegurados e cumpridos. O mesmo se aplica no caso do metro e dos autocarros.

A Assemble Nacional Catalana pediu esta manhã a demissão de Miguel Buch, ministro do interior, que agendou uma conferência de imprensa para as 11:15 (horas locais, menos uma hora em Lisboa). Em causa, está a ação policial contra os manifestantes durante os protestos.

Na última noite, repetiram-se os violentos confrontos entre manifestantes e polícia, dos quais resultaram 42 feridos e 19 detenções.

A greve geral marcada para esta sexta-feira foi convocada pelos sindicatos independentistas Intersindical-CSC e Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), em protesto contra a condenação pelo Tribunal Supremo espanhol dos 12 dirigentes políticos.

A Unión General de Trabajadores (UGT) e a Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO) demarcaram-se do protesto por não a terem convocado.

O Supremo Tribunal espanhol condenou, na segunda-feira, os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão, desencadeando movimentos de protesto de grupos de independentistas em todo o território da comunidade autónoma espanhola mais rica.

Nas últimas noites as manifestações na Catalunha, e sobretudo em Barcelona, ficaram marcadas por confrontos entre grupos violentos e as forças de segurança.

Pelo menos 100 pessoas foram detidas e quase 200 agentes da polícia ficaram feridos desde o início dos protestos contra a sentença que condenou 12 dirigentes políticos catalães, anunciou quinta-feira o Governo espanhol.