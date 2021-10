Colin Powell, o primeiro secretário de estado negro dos EUA, morreu esta segunda-feira de manhã vítima de complicações relacionadas com a covid-19. Tinha 84 anos.

De acordo com informação avançada pela família do republicano, Colin Powell estava totalmente inoculado contra a covid-19. No entanto, apesar da toma das vacinas, acabou por não resistir às complicações provenientes da doença.

"O general Colin L. Powell, ex-secretário dos Estados Unidos e presidente da Junta de Chefes de Estado-Maior, morreu esta manhã devido a complicações da covid-19", pode ler-se na publicação feita pela família, através da página de Powell, no Facebook. "Perdemos um marido, pai, avô notável e um grande americano", continuaram.

Recorde-se que, embora nunca tenha apresentado candidatura à Casa Branca, quando tomou posse enquanto secretário de estado do governo de George W. Bush, em 2001, Colin Powell tornou-se o funcionário público negro de mais alto escalão no país.

Powell é por muitos lembrado pelo papel decisivo que teve durante a invasão do Iraque, em 2003, ao abrir caminho à aprovação do Conselho de Segurança da ONU para a segunda Guerra do Golfo, que terminou com a queda de Saddam Hussein.

Mais recentemente e já afastado da política, em 2020, Colin, também republicano tal como o na altura presidente americano Donald Trump, recusou-se a apoiá-lo por considerar que este era "um perigo para a democracia". Nessa altura, o ex-secretário de estado avançou logo a intenção de voto em Joe Biden.