Um incêndio num terminal no aeroporto de Ciampino, em Roma, obrigou ao seu encerramento.

Segungo a agência Reuters, este aeroporto é utilizado pela companhia aérea Ryanair, e foi a própria companhia que deu o alerta. Existem voos suspensos e com atrasos.

O aeroporto foi fechado por precaução. A presença de fumo foi registada numa área subterrânea, sem consequências para os passageiros ou para a infraestrutura", disse uma porta-voz da Aeroporti di Roma (ADR).

Il terminal di Ciampino è stato momentaneamente evacuato a scopo precauzionale. Presenza di fumo è stata registrata in un'area interrata, senza conseguenze per passeggeri e infrastrutture. Il personale di ADR sta assistendo i passeggeri in attesa che ritorni alla piena attività. pic.twitter.com/3JPEwc2D3X — Aeroporti di Roma (@AeroportidiRoma) February 19, 2019

Passageiros e funcionários foram levados pelos seguranças para a o exterior do edifício, sem feridos a registar. Segundo a Aviation24 o alarme de incêndio soou por volta das 08:00 locais (09:00 em Lisboa).

Nas redes sociais já circulam algumas imagens de passageiros que se virão impossibilitados de embarcar.

@Ryanair Any news on what is happening at Ciampino airport ? We're due to fly at 10.45 Italian time... pic.twitter.com/EZG9ZX1z9x — Darren Irvine (@Worsthornelad) February 19, 2019

@Ryanair Rome Ciampino airport closed because of a fire: will flights be delayed or cancelled? I’m supposed to be on flight FR6106 to Brussels at 9:30 but no one can enter Departures... 😕 — Jessica Phelan (@JessicaLPhelan) February 19, 2019

O aeroporto já disponibilizou comida aos passageiros.

Per informazioni sullo stato del proprio volo in arrivo e in partenza all'aeroporto di Ciampino si consiglia di contattare la compagnia aerea: https://t.co/Un8Husn1ov pic.twitter.com/2ljudntS7E — Aeroporti di Roma (@AeroportidiRoma) February 19, 2019

As atividades do aeroporto já estão a voltar ao normal uma vez que a Ryanair já tem quatro voos a caminho de Ciampino.

De acordo com os media italianos, a polícia e os bombeiros encontram-se no local. As causas do incêndio vão ser investigadas.