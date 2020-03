As autoridades italianas atualizaram esta quinta-feira os números relativos ao novo coronavírus. Com 3.405 vítimas mortais (mais 427 nas últimas 24 horas), Itália é, agora, o país com mais mortes registadas por Covid-19.

Até ao balanço desta quinta-feira, a China era o país com mais mortes confirmadas. Os últimos números apontam para 3.245 mortes no país onde o surto começou.

Existem ainda 33.190 pessoas com a doença ativa, um incremento de 4.480 face ao último dia, sendo que quase 2.500 pessoas estão nos cuidados intensivos. O número total de casos, incluindo doentes, mortos e curados ultrapassou os 40 mil.

Estes números significam que Itália regista, neste momento, uma taxa de mortalidade bastante elevada. Nesta altura, e com os números oficiais, a taxa de mortalidade no país é superior a 8%, o que significa que oito em cada 100 doentes acaba por morrer da doença.

A taxa de mortalidade na China é, atualmente, menor do que 4%, menos de metade que as estatísticas italianas.