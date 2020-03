O negociador-chefe da União Europeia para o Brexit e relações futuras com o Reino Unido, o francês Michel Barnier, anunciou esta quinta-feira que acusou positivo numa análise ao novo coronavírus, encontrando-se a recuperar em casa.

I would like to inform you that I have tested positive for #COVID19. I am doing well and in good spirits. I am following all the necessary instructions, as is my team.



For all those affected already, and for all those currently in isolation, we will get through this together.