Joe Biden caiu três vezes enquanto subia as escadas para embarcar no Air Force One, o avião particular do presidente dos Estados Unidos.

O chefe de estado, que tem 78 anos, tropeçou duas vezes antes de cair uma terceira vez na Andrews AFB, uma base militar da Força Aérea dos Estados Unidos.

Após levantar-se da queda, as imagens mostram Biden a tirar um momento para ajeitar as calças e o fato. Depois, saudou os militares presentes e embarcou no avião com direção ao estado da Georgia.

Joe Biden e Kamala Harris têm um encontro marcado com a comunidade asiática da cidade de Atlanta, após um tiroteio num estúdio de massagens e spa que deixou oito pessoas mortas, incluindo seis mulheres asiáticas.