A União Europeia acordou esta terça-feira reabrir as fronteiras as suas fronteiras a quem tenha sido plenamente vacinado contra a covid-19.

A informação foi avançada pela AFP, que cita fontes do bloco.

Com a taxa de vacinação a aumentar “dramaticamente” nos estados membros da UE, fontes da comissão afirmam que está na hora de relaxar as regras sobre viagens não essenciais, ao mesmo tempo que o Bloco legisla para fornecer poderes para puxar um “travão de emergência”, se necessário.

De acordo com o jornal The Guardian, a reabertura das fronteiras está prevista, o mais tardar para junho.

A exigência de submeter o viajante ao teste da Covid-19 antes ou depois da chegada, ou mesmo a possibilidade de o colocar em quarentena, ainda pode ser aplicada por estados individuais, mas segundo disse fonte de Bruxelas: "Esperançosamente, com a situação a melhorar e a taxa de vacinação a aumentar dramaticamente, veremos também uma eliminação gradual dessas condições adicionais."

Time to revive 🇪🇺 tourism industry & for cross-border friendships to rekindle - safely.



We propose to welcome again vaccinated visitors & those from countries with a good health situation.



But if variants emerge we have to act fast: we propose an EU emergency brake mechanism.