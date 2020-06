O escritor catalão Carlos Ruiz Zafón morreu aos 55 anos vítima de cancro, avança o El Mundo. O autor de obras como "A Sombra do Vento" morreu depois de dois anos de luta contra o cancro, na cidade de Los Angeles.

O óbito foi entretanto confirmado na conta oficial de Twitter do autor.

Ruiz Záfon, que é o escritor espanhol mais lido em todo o mundo, teve com "A Sombra do Vento" o primeiro best-seller espanhol da sua geração. O romance foi o primeiro de uma tetralogia chamada "O Cemitério dos Livros Esquecidos".

Hoje é um dia muito triste para toda a equipa da Planeta que conheceu e trabalhou com ele durante 20 anos, nos quais se forjou uma amizade que transcende o profissional", refere um comunicado da editora que publicou a tetralogia. "Deixou-nos um dos melhores romancistas contemporâneos, mas continuará vivo entre nós através dos seus livros".

"A Sombra do Vento", obra que celebrizou Zafón, foi publicado em 2001. A este romance seguiram-se "O Jogo do Anjo", "O Prisioneiro do Céu" e "O Labirinto dos Espíritos", todos passados em Barcelona, cidade vista pelos olhos da personagem Daniel Sempere. Em Portugal, Zafón venceu com "A Sombra do Vento" o prémio literário do festival Correntes d'Escritas.

O autor, nascido em Barcelona em 1964, vivia em Los Angeles, nos Estados Unidos, desde o início da década de 90.