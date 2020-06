Donald Trump anunciou, nesta sexta-feira, que o presidente republicano da câmara de Tulsa cancelou o recolher obrigatório anteriormente imposto por receio de excessos à margem do seu primeiro comício de campanha.

O comício do presidente do Estados Unidos, de novo candidato ao cargo, está marcado para sábado, em Oklahoma, em plena pandemia provocada pelo novo coronavírus.

I just spoke to the highly respected Mayor of Tulsa, G.T. Bynum, who informed me there will be no curfew tonight or tomorrow for our many supporters attending the #MAGA Rally. Enjoy yourselves - thank you to Mayor Bynum! @gtbynum