Pelo menos quatro pessoas morreram esta sexta-feira e 16 ficaram feridas num atentado bombista perto da Universidade de Cabul, disse um porta-voz do Ministério da Saúde Pública do Afeganistão.

O ataque ocorreu junto à entrada sul da Universidade. "Ainda estamos a recolher informações sobre a natureza da explosão e do alvo", disse o porta-voz da polícia da capital afegã, Firaraws Faramarz.

Até ao momento, nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

O último grande ataque em Cabul ocorreu a 01 de julho, quando pelo menos 11 pessoas foram mortas e 65 ficaram feridas, num atentado à bomba reivindicado pelo grupo extremista talibã, ao qual se seguiu um tiroteio num edifício do Ministério da Defesa.

O ataque ocorreu num momento em que decorrem conversações no Qatar entre uma delegação dos talibãs e representantes dos Estados Unidos, para se alcançar a paz no Afeganistão.

Ambos as partes procuram uma solução para quase duas décadas de conflito armado no país, embora até agora os talibãs se recusem a sentar à mesma mesa que o Governo afegão.

De acordo com as últimas informações divulgadas pelo Inspetor Geral para a Reconstrução do Afeganistão (SIGAR) do Congresso dos Estados Unidos, o Executivo de Cabul controla apenas 54% do território, o ponto mais baixo desde que se iniciou a contabilização de dados em 2015.