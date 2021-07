Um carro entrou numa zona pedonal e abalroou várias esplanadas na cidade de Marbella, em Espanha. A situação foi confirmada pela polícia, que reportou vários feridos, pelo menos um em estado grave.

O jornal La Vanguardia detalha que são nove os feridos contabilizados, sendo que pelo menos uma mulher está em estado grave, tendo sido transportada para o hospital, tal como outras cinco vítimas. Os restantes feridos foram assistidos no local.

Os vídeos partilhados nas redes sociais mostram o caos na zona do incidente, com várias pessoas feridas no chão. Alertamos para a possível violência nas imagens.

Os vários testemunhos apontam que o carro terá entrado na zona pedonal por volta das 15:15 locais (menos uma hora em Portugal Continental).

O porta-voz da polícia adiantou à agência Associated Press que o condutor foi detido, e que o caso está sob investigação. Trata-se de um homem de nacionalidade espanhola com cerca de 30 anos.

Relatos de testemunhas no local indicam que mais pessoas seguiam no veículo na altura do atropelamento.

O atropelamento aconteceu em plena luz do dia, sendo que as esplanadas tinham muita gente.