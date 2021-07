A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão regulador de medicamentos do Brasil, aprovou esta segunda-feira um estudo clínico para avaliar a segurança, eficácia e a imunogenicidade de uma terceira dose da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca.

Em comunicado, a Anvisa frisou que o medicamento de reforço será aplicado em voluntários que já receberam a segunda dose da vacina há 11 meses até 13 meses.

Serão incluídos voluntários com idade entre 18 e 55 anos, que estejam altamente expostos à infeção com o novo coronavírus, como profissionais de saúde. Não serão incluídas grávidas ou pessoas com comorbidades.

“O estudo, patrocinado pela AstraZeneca, será realizado somente no Brasil, nos estados da Baía (1.500 voluntários), Rio de Janeiro (1.500 voluntários), Rio Grande do Sul (3.000 voluntários), Rio Grande do Norte (1.500 voluntários) e São Paulo (2.500 voluntários)”, destacou a Anvisa.